Coronavirus, Ferrentino al Comune di Nocera Superiore: "Le famiglie soffrono"

N

ocera Superiore. "La classe politica locale è chiusa a riccio, il nostro appello non è servito". Raffaella Ferrentino, dell'associazione Legalità e Trasparenza, critica l'approccio dell'amministrazione comunale di Nocera Superiore e lancia un nuovo allarme sulle condizioni di molte famiglie del territorio. "Una burocrazia farraginosa non aiuta ad affrontare una crisi come quella che è piombata nel nostro Paese. Qui ci sono famiglie al collasso, attività commerciali chiuse, imprenditori in affanno. Gli unici aiuti si vedranno, spero, grazie al contributo statale, attraverso un misero buono spesa. Come se facessimo la spesa una volta all'anno. Oggi più che mai occorre aprire alle associazioni, alle cooperative, a tutti i cittadini che vogliano dare il loro contributo. Un sindaco non può lanciare alla popolazione un messaggio così scoraggiante, dicendo di sapere che è poco quello che si sta facendo". L'avvocato Ferrentino e il movimento tendono la mano all'amministrazione, a partire da alcuni punti: "Vanno stornati immediatamente i capitoli di spesa per manifestazioni ed eventi, attivando una linea di micro finanziamenti in relazione alle dimensioni delle aziende. Si costituisca un fondo di solidarietà con un Iban a disposizione di chi voglia offrire un contributo e si blocchino tutti i tributi. Suggeriamo poi di avviare un'interlocuzione con i proprietari di immobili per calmierare i fitti, divenuti pesanti, e di utilizzare i fondi di emergenza del bilancio comunale". Un messaggio chiaro agli amministratori, invitati «a studiare una strategie economica per oltrepassare il blocco in cui ci avete confinati".