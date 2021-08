N

ocera Inferiore. E' stata predisposta nella giornata di ieri, grazie ai controlli dei carabinieri del reparto territoriale locale, la chiusura di un forno a Nocera Inferiore perché oltre al pane, come previsto dalla tipologia di attività che aveva, vendeva anche zeppole di San Giuseppe. L'attività dovrà restare ferma per cinque giorni, secondo quanto previsto dalla legge. Solo qualche settimana fa, la polizia aveva controllato due pasticcerie i cui titolari erano intenti a produrre le stesse zeppole. Entrambi i titolari erano stati denunciati per avere violato i provvedimenti di contenimento dell'epidemia da Coronanivirus.