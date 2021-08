Nocera Superiore, partono i lavori di manutenzione al Teatro Ellenistico

N

ocera Superiore. Il teatro ellenistico-romano di Nuceria Alfaterna venne edificato nel II secolo A.C. Fu individuato e portato alla luce tra la fine degli anni settanta ed i primi anni ottanta. È uno dei più antichi della Campania e versava da tempo in uno stato di abbandono e degrado. Nelle settimane scorse il Meetup locale del Movimento 5 Stelle, grazie in particolare agli attivisti Vittorio Simonetti, Emiddio Esposito e Grazia Apicella, ha organizzato un convegno dibattito sulle enormi potenzialità storico-culturali presenti in città. Un patrimonio di antichità troppe volte abbandonato. Finalmente in questi giorni la Soprintendenza di Salerno e Avellino, che partecipò al convegno, ha iniziato la discerbatura e la bonifica da materiale di risulta, del teatro ellenistico. Grande soddisfazione per questo primo passo da parte della Senatrice Luisa Angrisani, da sempre vicina agli attivisti locali: "Accolgo con piacere la notizia degli interventi di questi giorni, da parte della soprintendenza, sull'area del Teatro Ellenistico. Da troppo tempo una così grande opera era oggetto di incuria afferma la Senatrice Luisa Angrisani. Ringrazio il Meetup di Nocera Superiore - continua la Portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle - che da sempre è sensibile alla rivalutazione dei monumenti e dei luoghi antichi presenti, numerosi, a Nocera. È grazie a loro - sottolinea la Senatrice Angrisani - che nel convegno di Novembre, abbiamo potuto sensibilizzare sia il Comune che la Soprintendenza di Salerno ad intraprendere ogni strada per restituire alla comunità l'usufruibilitá dell'enorme patrimonio storico Nocerino. Questo è solo un primo passo, chiederemo altri interventi di recupero in tutta l'area dell'agro sarnese-nocerino" conclude la Senatrice Angrisani. Di seguito la nota stampa degli attivisti locali del Movimento 5 Stelle che sul tema evidenziano le criticità locali. "Noi del Meetup Movimento 5 Stelle di Nocera Superiore, accogliamo con piacere la notizia degli interventi di questi giorni, da parte della soprintendenza, sull'area del Teatro Ellenistico, ma ci sentiamo soddisfatti per metà. Perché? È dalla 1° campagna elettorale, nel lontano 2014, che la nostra Amministrazione comunale si fece padre a garanzia di un progetto che riguardava i maggiori siti archeologici della Città e tutto questo si rinnovò con più eco pochi mesi fa durante la 2° campagna elettorale. Noi Cittadini ci aspettiamo di più, non una tagliata d'erba ogni 5 anni. La città aspetta da troppi anni un progetto strutturato verso una direzione concreta che veda l'amministrazione in prima linea. Ribadiamo e attendiamo, per l'ennesima volta, una risposta, una vera e concreta e in tempi iper brevi, che delinei come strutturare un progetto lungimirante che coinvolga i maggiori siti archeologici" dichiarano gli attivisti del Meetup di Nocera Superiore.