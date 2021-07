Pagani, autocisterna sbanda finendo contro auto: deceduto 19enne

P

agani. Terribile incidente a Pagani dove è deceduto un giovane di 19 anni. Da quanto si apprende un'autocisterna si è scontrata contro un veicolo in via Zeccagnuolo: il mezzo pesante ha sbandato finendo poi fuori dalla carreggiata. I caschi rossi giunti sul posto hanno estratto i feriti dall'ammasso di lamiere ed i soccorritori del 118 hanno trasferito in ospedale le vittime del sinistro. Purtroppo però per il ragazzo alla guida della vettura non c'è stato nulla da fare. Si indaga per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.