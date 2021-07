N

apoli. Sale a 1.309 il numero dei positivi in corso per Coronavirus in Campania, di cui 110 in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile. Di seguito, in continuo aggiornamento, il riparto per provincia: 626 positivi a Napoli (322 Napoli città e 304 in provincia), 220 a Salerno, 172 ad Avellino, 165 a Caserta, 14 a Benevento e 2 in corso di verifica. Attualmente, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, sono 1.072 i positivi in Campania (+80 rispetto a martedì, +8,1%), di cui 318 ricoverati con sintomi (-27), 123 in terapia intensiva (-58) e 631 in isolamento domiciliare (+165). Scendono per la prima volta dall'inizio dell'epidemia sia il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (29,7% del totale, -7,8% rispetto a martedì) che quello dei ricoverati in terapia intensiva (11,5%, -32% rispetto a martedì) e questo permette di alleggerire il carico ospedaliero. Fino ad ora, in Campania si registrano 1.199 casi di contagio dall'inizio dell'epidemia, di cui 53 guariti (uguale a martedì) e 74 deceduti (+18). Il tasso di letalità si attesta al 6,2% e appare più severo rispetto al dato mondiale. In Campania, come nel resto d'Italia, i casi lievi o asintomatici non vengono censiti. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Campania ammonterebbe a 3.217, il 63% del quale ancora sommerso. Intanto, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca scrive a Conte per informarlo della gravità della situazione ospedaliera regionale: "Delle attrezzature ordinate, abbiamo ricevuto zero ventilatori polmonari, zero mascherine P3, zero dispositivi medici di protezione. A fronte di un impegno ad inviare in una prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti, e 621 caschi C-PAP, non è arrivato nulla. Questi sono i dati. E dunque, non si può non rilevarlo in maniera brutalmente chiara".