N

apoli. Sale a 1.454 il numero dei positivi al Coronavirus in Campania, di cui 184 in attesa di conferma dall'Istituto Superiore di Sanità. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania. Attualmente, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, sono 1.169 i positivi attivi in Campania (+97 rispetto a mercoledì, +9%), di cui 448 ricoverati con sintomi (+130), 114 in terapia intensiva (-9) e 697 in isolamento domiciliare (+66). Cresce sensibilmente il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (38,3% del totale, +40,9% rispetto a mercoledì) ma scende quello dei ricoverati in terapia intensiva (9,8%, -7,3% rispetto a mercoledì). Fino ad ora, quindi, in Campania si registrano 1.310 casi di infezioni da Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, di cui 58 guariti (+5 rispetto a mercoledì) e 83 deceduti (+9). Il numero di decessi (+12,2%) continua a crescere a un ritmo sostenuto. Il tasso di letalità continua ad attestarsi al 6,3% e appare molto più severo rispetto al dato mondiale. In Campania, come nel resto d'Italia, i casi lievi o asintomatici non vengono censiti. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Campania ammonterebbe a 3.609, il 64% del quale ancora sommerso. Intanto, sono arrivate nella giornata di oggi le tanto attese mascherine dalla Protezione Civile, in particolare 33 mila mascherine FFP2 e 2.729 mascherine FFP3. In Campania, inoltre, la Regione ha prorogato fino al 14 Aprile il divieto di uscire.