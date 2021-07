N

apoli. Sono 1.556 i positivi attivi in Campania (+149 rispetto a sabato, +10,6%), di cui 476 ricoverati con sintomi (+13), 135 in terapia intensiva (+3) e 945 in isolamento domiciliare (+133). Lo ha comunicato la Protezione Civile nazionale. Sia il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (30,6% del totale, +2,8% rispetto a sabato) che quello dei ricoverati in terapia intensiva (8,7%, +2,3% rispetto a sabato) continua a crescere giorno dopo giorno. Fino ad ora, quindi, in Campania si registrano 1.759 casi di contagio dall'inizio dell'epidemia (+167 rispetto a sabato, +10,5%), di cui 86 guariti (+10) e 117 deceduti (+8). Di seguito il riparto per provincia: 898 positivi a Napoli, 323 a Salerno, 208 ad Avellino, 197 a Caserta, 21 a Benevento e 112 in corso di verifica. Aumenta in maniera preoccupante la velocità di contagio, la più alta mai registrata fino ad ora, ma fortunatamente l'incremento percentuale del numero di guariti (4,9% del totale, +13,2% rispetto a sabato) supera quello dei decessi (+7,3%). Il tasso di letalità si attesta al 6,7% e appare molto più severo rispetto al dato mondiale. In Campania, come nel resto d'Italia, i casi lievi o asintomatici non vengono censiti. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Campania ammonterebbe a 5.087, il 65% del quale ancora sommerso. Intanto, iniziano ad essere palesi i segnali della pericolosità dell'allarme sociale in Campania e nel Mezzogiorno d'Italia. Negli ultimi giorni si registrano furti ai fattorini che portano la spesa per i supermercati o, addirittura, ai volontari che consegnano cibo a persone che non possono allontanarsi da casa. Il quotidiano "La Repubblica" scrive di un dossier che i servizi segreti hanno presentato a Palazzo Chigi e in cui si riporta il potenziale pericolo di rivolte e ribellioni, spontanee o organizzate, soprattutto al Sud dove l'economia sommersa e la capillare presenza della criminalità organizzata sono due dei principali fattori di rischio.