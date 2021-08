N

apoli. Salgono a 2.621 i positivi attivi in Campania (+125 rispetto a sabato, +5%), di cui 609 ricoverati con sintomi (+42), 108 in terapia intensiva (-6) e ben 1.904 in isolamento domiciliare (+89). Aumentano i pazienti ricoverati ordinari (23,2% del totale, +7,4% rispetto a sabato) ma sono in sensibile diminuzione quelli per cui è necessaria la terapia intensiva (4,1%, -5,3% rispetto a sabato). Fino ad ora, la Campania ha registrato 2.960 casi di contagio dall'inizio dell'epidemia (+132 rispetto a sabato, +4,7%), di cui 150 guariti (+4) e 189 deceduti (+3). Di seguito, in continuo aggiornamento, il riparto dei contagi per provincia: 1.532 a Napoli (+34 rispetto a sabato), 437 a Salerno (+11), 355 ad Avellino (+4), 300 a Caserta (+21), 108 a Benevento (+22) e 228 in fase di verifica. La crescita media dei positivi negli ultimi quattro giorni continua a scendere e si attesta al +7,4%, in netto ribasso rispetto al picco di martedì 31 Marzo quando la crescita media era del +10,5%. L'incremento percentuale dei guariti (+2,7% rispetto a sabato) continua ad essere superiore a quello dei decessi (+1,6%). Il tasso di letalità si attesta al 6,4% e appare più severo rispetto al dato mondiale. In Campania, come nel resto d'Italia, i casi lievi o asintomatici non vengono censiti. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Campania ammonterebbe a 8.217, il 64% del quale ancora sommerso. Intanto, sul fronte sociale ed economico, la Regione Campania ha varato un piano da 604 milioni di euro per rimettere in piedi famiglie, aziende e partite Iva.