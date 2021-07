N

apoli. Nave in quarantena nel porto di Napoli. Le persone bloccate per motivi precauzionali a bordo della Gnv Majestic, proveniente da Genova, sono in tutto 125 tra membri dell'equipaggio e operai che erano saliti per i lavori di manutenzione in corso nel bacino. Nove marittimi nelle scorse settimane erano a bordo della nave Gnv Rhapsody, dalla quale il 27 Febbraio scorso sarebbe sbarcato, a Tunisi, un cittadino tunisino risultato positivo al virus.