Napoli, forte esplosione in una fabbrica di Ottaviano: morto operaio 55enne

ttaviano (Napoli). Forte esplosione nel napoletano, nella fabbrica Adler Plastic di Ottaviano. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. L'esplosione è stata udita a chilometri di distanza ed il fumo è visibile anche da da molti comuni dell'Agro Nocerino. La fabbrica aveva riaperto ieri, per effetto dell'ultimo decreto governativo. L'incendio è scoppiato nella zona dei forni dove, per fortuna, non c'erano operai al lavoro. Si ipotizza che ad esplodere sia stata una bombola di gas presente nello stabilimento per le lavorazioni. La cittadinanza è stata invitata a tenere porte e finestre chiuse e ad evitare spostamenti verso l'esterno. Sono cinque i feriti, di cui un 55enne trasportato in ospedale in condizioni gravissime e purtroppo deceduto.