Napoli, tenta di rapinare un carabiniere in borghese: 15enne ucciso

N

apoli. E' morto il 15enne Ugo Russo dopo essere stato ferito in una sparatoria durante un tentativo di rapina a un carabiniere in borghese. Soccorso e ricoverato in Rianimazione all'Ospedale Vecchio Pellegrini, il ragazzo è morto poco dopo. I parenti hanno devastato il pronto soccorso che è stato chiuso. "Non possiamo non constatare che non è la prima volta che qui si verificano atti di aggressione e di violenza. E non possiamo non chiedere formalmente l'istituzione di un posto di polizia nel presidio, come già fatto senza ottenere risposta, da un anno e mezzo, per l'ospedale San Giovanni Bosco". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca. "Nonostante tutto - ha continuato De Luca - a conferma del senso di responsabilità, dell'impegno e del coraggio del personale, questa sera alla riapertura del pronto soccorso, ci saranno tutti gli operatori insieme, tutti in servizio per garantire la piena funzionalità dell'ospedale. Ancora in queste ore si sta lavorando per ripristinare le attrezzature tecniche vandalizzate o distrutte dagli aggressori". "Non possiamo - ha concluso De Luca - non rilevare che esiste un problema più generale di violenza diffusa e di atti di aggressione che continuano a moltiplicarsi senza che nessuno dei protagonisti di tali atti sia chiamato a risponderne. Se permane una condizione di impunità per i protagonisti di atti di squadrismo, il clima civile è destinato a peggiorare drammaticamente".