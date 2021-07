Castellabate, Fiat 500 contro un albero: deceduto 22enne

C

astellabate. All'alba di questa mattina un giovane di soli 22 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro si è verificato ad Ogliastro Marina, frazione del comune di Castellabate. La vittima, originaria di San Giuseppe Vesuviano, guidava una Fiat 500 che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un albero. L'impatto è stato violentissimo ed il guidatore è morto sul colpo mentre versa in gravi condizioni l'amico che viaggiava con lui. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito presso il nosocomio di Vallo della Lucania. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.