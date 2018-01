San Mango Piemonte. Drammatico incidente sull'autostrada A2 all'altezza dello svincolo per San Mango Piemonte. All'alba di questa mattina una Lancia Y e una Audi si sono scontrate per motivi ancora da stabilire con esattezza. A causa del terribile impatto hanno perso la vita un 25enne di Calvanico che compiva gli anni proprio oggi, Francesco Merola, e un 68enne di Battipaglia, Carmine Moretta. Da quanto si apprende sembra che il ragazzo abbia imboccato l'autostrada controsenso. Immediato l'arrivo della Croce Bianca anche se sfortunatamente ogni sforzo è stato vano. I corpi delle due vittime sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sul posto anche le forze dell'ordine per la ricostruzione del sinistro. Rallentamenti alla rìcircolazione autostradale.