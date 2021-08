Coronavirus, anziana positiva a Pontecagnano. Il sindaco: "Restate a casa"

P

ontecagnano Faiano. "Sono stato appena contattato dall'unità di crisi della Regione Campania e mi è stato comunicato il dodicesimo caso positivo al Covid-19". Lo ha reso noto sui social il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara. "La signora contagiata - ha scritto Lanzara - è legata ad un precedente caso e, infatti, nei giorni scorsi era stata messa immediatamente in quarantena. Ora è ricoverata ma le condizioni non destano preoccupazione. La signora è anziana e, purtroppo, è stata contagiata a causa della negligenza di qualcuno". "Continuo a ripetere - ha sottolineato il primo cittadino - che bisogna restare in casa, continuo a ripetere che bisogna utilizzare tutte le precauzioni del caso e immaginare che ogni nostro spostamento, anche breve, può essere causa di un possibile contagio".