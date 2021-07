V

allo della Lucania. Il sindaco del comune di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, smentisce categoricamente che un medico in servizio all'Ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania sia stato trovato positivo al Coronavirus. "In questo momento difficile ed eccezionale di emergenza siamo chiamati tutti, nessuno escluso, ad un maggiore senso di responsabilità - dice il Sindaco Aloia - per cui diffido, ancora una volta, i mezzi di comunicazione dal pubblicare notizie false e prive di riscontro; a tutti chiedo di non contribuire alla diffusione di tali informazioni fuorvianti, che non sortiscono altro effetto se non quello di suscitare panico ingiustificato. La popolazione, dal canto suo, deve rimanere a casa e rispettare tutte le disposizioni nazionali e regionali in vigore, nella consapevolezza che tale comportamento sarà decisivo nella soluzione dell'emergenza".