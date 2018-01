Salerno. A Salerno continua fino a domenica 21 gennaio la magia di Luci d'Artista. Le spettacolari installazioni luminose nelle strade, piazze e parchi cittadini resteranno accese per buona parte del mese di gennaio per permettere una visita emozionante tra i Miti del Mediterraneo, i colori della Costa d'Amalfi, lo "Zoo che vorrei" e tutte le altre opere installate nel centro cittadino e nella zona orientale. Da lunedì 8 gennaio saranno spente e smontati soltanto le luminarie natalizie e l'Albero di Natale in Piazza Portanova. Un'occasione, dunque, da non perdere fino a tutta domenica 21 gennaio per condividere la magia di Luci d'Artista Salerno, uno degli eventi più attraenti d'Italia che richiama turisti e visitatori tra le bellezze artistiche, culturali, monumentali della città. Da non perdere anche un viaggio tra i gusti delle proposte enogastronomiche, lo shopping con i saldi (dal 5 gennaio) ancora più convenienti con la Luci d'Artista Card, e la partecipazione agli eventi collaterali come - tra gli altri - Lumina Minervae - Suggestioni luminose nell'orto della Scuola medica Salernitana nei Giardini della Minerva, la Mostra con le macchine di Leonardo a Palazzo Fruscione, il presepe di sabbia al Museo Diocesano, la mostra "Erano giovani e forti - Salerno e i suoi figli nella Grande Guerra" a Palazzo Pinto, Accendi il tuo futuro" con le opere luminose dei ragazzi della Cooperativa sociale Fili d'Erba e degli studenti del Liceo artistico Sabatini-Menna nel piazzale Salerno Capitale. I mercatini di Natale resteranno aperti fino al 7 gennaio.