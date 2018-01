Salerno. Tragedia in via dei Mille, nel quartiere Pastena di Salerno. Questo pomeriggio un uomo di 50 anni si è tolto la vita con una pistola. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto, sul posto sono sopraggiunte le forze dell'ordine per i rilievi del caso mentre il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico sul corpo. Sconvolti gli abitanti della zona.