Salerno. La notte scorsa il Centro Operativo Direzione Distrettuale di Bari, coadiuvato dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, insieme all'Interpol all'Ufficio di Collegamento Interforze di Tirana, alla Polizia albanese e alla Dia di Roma, Napoli, Reggio Calabria, Catania, Lecce e Catanzaro, Salerno e Bologna ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 43 persone accusate di traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti. Le indagini, condotte da maggio 2016 a gennaio 2017, hanno consentito alle forze dell'ordine di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, tutti italiani ed albanesi, appartenenti a due organizzazioni criminali operanti a Bari e con ramificazioni in Albania, in Sicilia, in Campania ed in Calabria. Da quanto si apprende, le due organizzazioni criminali avevano interessi in Italia con organizzazioni di stampo delinquenziale pugliesi che si occupavano della parte logistica, mentre in Albania i contatti erano con altre organizzazioni dedite alla produzione, allo smistamento e al trasferimento della droga in Albania, Puglia ed anche in altre regioni italiane. La sostanza stupefacente sequestrata, ovvero marijuana, eroina e cocaina, ammonta a circa 2300 chili. E' stato stimato che per le organizzazioni criminali il ricavato sarebbe stato di 15 milioni di euro a fronte di 7 milioni di dosi singole.