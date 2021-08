Allerta Meteo, in arrivo gelo e neve: i rimedi per difendersi dal freddo

S

alerno. E' in arrivo gelo e neve su tutto il territorio campano. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l'allerta neve a partire dalla mezzanotte e fino a domenica. Come previsto è arrivata l'aria fredda e sono in atto già le prime nevicate in montagna. Vento localmente forte in molte zone e in ulteriore intensificazione nel corso della giornata con raffiche superiori ai 100/120 km/h. In mattinata sono previste schiarite ampie con cielo tra il poco e parzialmente nuvoloso, mentre nel pomeriggio e in serata si attende un rapido peggioramento del tempo con nevicate moderate in montagna e a quote collinari. Il forte calo delle temperature potrà causare poi nevicate anche a quote più basse e fino in pianura, specie nelle zone interne. La criticità idrogeologica è Verde poiché non si prevedono piogge e temporali tali da determinare questo tipo di rischio. Gelo e freddo in arrivo, quindi, ma l'alimentazione ci viene in soccorso e dal ministero della Salute arrivano alcuni consigli. Ovviamente sono da preferire pasti e bevande calde. Un bel brodino e tanta frutta e verdura (soprattutto quelle contenenti carotenoidi, come carote, zucca, patate, broccoli e cavolfiori) e alimenti ricchi di vitamina E, come mandorle, nocciole, olio extravergine di oliva e burro. Non dimenticare, inoltre, di bere almeno 2 litri di liquidi al giorno e mangiare legumi e alimenti proteici come carne, pesce e formaggi. Contro il mal di gola, il latte con miele ha un'azione antimicrobica e riscaldante. Fare scorta, infine, di probiotici, che rinforzano le difese immunitarie. Inoltre, non alzare troppo il riscaldamento in casa o in ufficio per evitare gli sbalzi termici tra dentro e fuori e mantenere una corretta umidità negli ambienti interni. Infine, vestirsi "a cipolla" per non soffrire delle differenze di temperatura tra interno ed esterno e idratare costantemente labbra, viso e mani.