Frecciarossa deragliato, il procuratore: "Ipotesi di errore umano"

odi. E' stata aperta un'inchiesta sul deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto in corrispondenza di Casalpusterlengo e costato la vita ai due macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, impiegati sull'Alta Velocità fin dalla sua nascita. Secondo i primi riscontri degli inquirenti, a causare il deragliamento del treno potrebbe essere stato un problema a uno scambio, dove proprio la notte precedente sarebbe stato sostituito un "deviatoio". La motrice del convoglio sarebbe quindi uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo e poi terminando la sua corsa contro una palazzina delle ferrovie. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un po' con la seconda carrozza che a un certo punto si sarebbe ribaltata. Non è da escludere, quindi, anche secondo il procuratore di Lodi in conferenza stampa, "l'ipotesi dell'errore umano".