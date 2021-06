S

alerno. E' stato arrestato il rapinatore seriale colpevole di aver messo a segno cinque colpi tra Salerno e l'Agro Nocerino in sole 72 ore. L'uomo, A.N. di 38 anni, incappucciato e con occhiali a specchio, sbucava nel cuore della notte davanti al finestrino di inermi automobilisti in sosta e, brandendo un'arma, si faceva consegnare tutto il denaro.