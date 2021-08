Salerno, trovato in possesso di una mazza da baseball: arrestato 40enne

S

alerno. Nel pomeriggio di ieri, 24 settembre, gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale - Sezione Volanti, nell'ambito dei predisposti servizi di intensificazione del controllo del territorio, disposti dal Questore di Salerno, hanno denunciato un uomo trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio e di una noccoliera in acciaio. Una pattuglia della Sezione Volanti, in transito lungo via Unità d'Italia, ha intimato l'alt ad un'autovettura, condotta da un uomo, successivamente identificato per S.G., di 40 anni, con numerosi precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale. All'atto del controllo il soggetto si è mostrato nervoso ed insofferente, per cui gli agenti hanno proceduto con la perquisizione personale che ha dato esito negativo, mentre all'interno dell'autovettura, precisamente nel cruscotto, è stata rinvenuta una tirapugni in acciaio cromato di 12 cm ed all'interno del bagagliaio è stata trovata una mazza da baseball lunga 70 cm. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il materiale rinvenuto, illecitamente detenuto, è stato sottoposto a sequestro.