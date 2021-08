F

isciano. "Purtroppo c'è una quinta concittadina, residente nella frazione Gaiano, risultata positiva al tampone Covid-19". Lo ha reso noto il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa. La stessa non ha dato l'autorizzazione alla divulgazione del nome. "Attualmente - ha detto il primo cittadino - la donna si trova a casa con la famiglia convivente e tutti sono sottoposti alla quarantena domiciliare. La signora non presenta sintomi, ma essendo operatrice sanitaria presso l'ospedale "Fucito" di Mercato San Severino, è stata sottoposta al tampone. Abbiamo ricostruito i pochissimi contatti avuti nel periodo di monitoraggio previsto e provveduto a comunicare, in sinergia con la competente Asl, ai Sindaci di riferimento, essendo la stessa uscita solo per recarsi a lavoro".