aronissi. Primo caso positivo da Coronavirus a Baronissi. E' quanto comunicato ieri notte dalla task-force organizzata presso la Regione Campania al sindaco Gianfranco Valiante. L'uomo ora si trova a casa in quarantena domiciliare e al momento non presenta una condizione di gravità. L'Asl sta provvedendo all'isolamento domiciliare anche della compagna, unica familiare convivente dell'uomo. "Chiediamo - ha detto Valiante - ancora di restare in casa e di osservare scrupolosamente ogni disposizione. Passerà se tutti collaboriamo responsabilmente". Intanto, aumentano le preoccupazioni e la paura per il contagio. Sui social sono numerosi i commenti di cittadini che chiedono maggiori dettagli e chiarimenti sui casi positivi: "Si dovrebbe essere più specifici - dice Antonio - E' stato al Nord, e ritornato, ha avuto contatti, è stato a Baronissi in qualche locale, oppure date un numero a cui poter chiamare per avere delucidazioni", oppure "Dovreste dare spiegazioni - commenta Giuseppe -, altrimenti è inutile dirlo solo per creare panico! Bisogna essere chiari e farci capire dove e come l'ha contratto, dove è stato negli ultimi 15 giorni e quali locali ha frequentato. Non è giusto alle 23.30 mettere un comunicato del genere. Vogliamo spiegazioni". C'è chi chiede giustamente maggiori controlli: "Niente caccia al uomo - dice Gennaro - non e un delinquente. Semmai più controlli per chi va 4-6 volte al giorno al supermercato per poter uscire prendendo una cosa alla volta" e chi invece richiama alla responsabilità di ognuno come da buon credente: "Avviare la caccia all'uomo è inutile in questo momento. Se tutti noi abbiamo seguito le indicazioni correttamente non c'è bisogno di chiedere se è stato al Nord oppure al Sud, se la mattina si lava la faccia oppure no. Facciamo i Cristiani sempre, soprattutto adesso e non solo quando le Chiese sono aperte."