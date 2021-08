Your Experience, il concorso del Giffoni Film Festival dedicato alle scuole

G

iffoni Valle Piana. Accoglienza, integrazione, riscatto, bullismo, ambiente, coraggio: 36 cortometraggi, scelti tra più di 1000 opere in preselezione, raccontano le anime diverse di Your Experience, il concorso, organizzato da School Experience, dedicato ad associazioni e istituti scolastici di tutta Italia. Inizia così il 50ennale di Giffoni Opportunity, con un festival itinerante inserito nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, in quella cioè che è la collaborazione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e il Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac). Un'idea nata per andare incontro alle esigenze e alle aspettative degli studenti - dai 3 ai 18 anni - di tutto il Paese, con particolare attenzione alle periferie, alle loro identità e potenzialità. L'iniziativa toccherà diverse regioni italiane, da Nord a Sud, quali Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia. Quattro gli appuntamenti in programma su tutto il territorio nazionale: dal 21 al 24 ottobre a San Donà di Piave, dal 5 all'8 novembre a Cittanova, dal 19 al 22 novembre a Nuoro e dal 10 al 13 dicembre a Palermo, dove il progetto si concluderà con un evento finale di grande intensità e contenuti, ospitato nell'ex area industriale Cantieri Culturali della Zisa, un'impresa gestita dall'amministrazione comunale. Ogni tappa sarà dedicata a un target scolastico: primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Per ogni step il programma prevede quattro giorni di attività con un concorso internazionale di cortometraggi (Short Experience - 30 in concorso) e lungometraggi (Feature Experience - 15 in concorso) e una competizione riservata alle opere prodotte dagli istituti scolastici, Your Experience.