Vertenza La Fabbrica, garantiti gli stipendi arretrati: sospeso lo sciopero

L

'azienda annuncia il pagamento degli stipendi senza contrazione d'orario. Sospeso lo sciopero dei lavoratori de "La Fabbrica" di Salerno, che nella mattinata di oggi hanno dato vita a un presidio al centro commerciale per sensibilizzare i cittadini. Oggetto del contendere, il mancato versamento della mensilità di gennaio e la riduzione delle ore lavorative. Dopo la prima mattinata di mobilitazione, con il sostegno di Fiadel e Uil, i dipendenti hanno ricevuto una lettera dai vertici aziendali, con quella che i sindacati definiscono una svolta positiva, per quanto temporanea. «La proprietà ha garantito che pagherà gli stipendi senza contrazione d'orario - sottolinea Angelo Rispoli, segretario Fiadel - A breve inoltre sarà presentato un piano di rilancio dell'attività produttiva teso a garantire l'occupazione". Sviluppi alla luce dei quali lo sciopero è stato stoppato, con Rispoli che conclude rivolgendo un ringraziamento «Alla Digos per la mediazione costruttiva svolta dagli agenti durante l'iniziativa di stamattina".