S

alerno. Subito 400 milioni di euro da distribuire ai Comuni per permettere loro di erogare buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà. E' quanto il Governo, attraverso un'ordinanza della Protezione civile, ha messo a disposizione, in attesa di altri 4 miliardi e 700 milioni previsti dal Fondo di Solidarietà che saranno anticipati ad Aprile rispetto alla tradizionale data di trasferimento di Maggio. Di seguito l'elenco dei contributi che riguarda i soli 400 milioni concessi con l'ordinanza della Protezione Civile, suddivisi tenendo conto della popolazione (320 milioni) e al reddito pro capite medio (80 milioni).