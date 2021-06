Napoli. "Sono tredici i casi conclamati in Campania: 9 a Napoli, 2 a Caserta, 1 a Salerno e 1 a Benevento". Lo ha reso noto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli. "Procederemo - ha aggiunto De Luca - a denunciare quelle persone che non rispondono a obbligo di responsabilità e comportamenti corretti. Serve senso di responsabilità per se stessi e per la comunità". Inoltre, le scuole saranno regolarmente riaperte il 2 Marzo. "Se tieni aperti i tribunali e consenti le partite aperte al pubblico, diventa ridicolo chiudere le scuole: un conto sono le zone in quarantena, altro è un'area come la Campania. Non possiamo tenere le scuole chiuse per mesi senza motivazioni vincolanti".