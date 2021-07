N

apoli. Prorogato in Campania il divieto di uscire dalle abitazioni fino al 14 Aprile 2020. Lo ha stabilito il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca con l'ordinanza numero 23 del 25 Marzo 2020, nella quale, a partire dal 26 Marzo 2020, ha prorogato fino al 14 Aprile 2020 su tutto il territorio regionale il divieto di uscire dalla propria abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 Marzo 2020 e del Dpcm del 22 Marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, oppure per situazioni di necessità o motivi di salute.