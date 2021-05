Sole 24 Ore, governatori più amati: cala De Luca. Podio tutto leghista

N

apoli. Vincenzo De Luca si piazza al 13esimo posto nella classifica dei governatori di regione più amati con un gradimento pari al 35,7%. E' quanto emerso da un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", che ha misurato e messo a confronto l'attuale livello di gradimento di 16 presidenti di regione durante il mese di marzo 2019, ad esclusione del Trentino e Valle d'Aosta in quanto non c'è l'elezione diretta, della Basilicata che ha votato solo 15 giorni addietro e del Piemonte che è chiamato alle urne il prossimo 26 maggio. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha subito un calo di quasi sei punti percentuali rispetto al dato uscito dalle urne nel 2015, pari al 41,1%. Il podio dei governatori più apprezzati è tutto leghista: primo è il presidente del Veneto Luca Zaia con il 62%, con un incremento dell'11,9% rispetto al giorno delle elezioni; al secondo il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 51,1%, terzo il lombardo Attilio Fontana (49,2%). Fuori dal podio ancora altri due esponenti del centrodestra neo eletti nel corso dell'ultimo mese: si tratta dei presidenti della regione Abruzzo Mrco Marsilio, fermo al 48%, e della Sardegna Christian Solinas, al 47,8%. Il primo presidente di centrosinistra è Stefano Bonaccini della Emilia-Romagna, con il 44,2%, anche se cala del 4,8% rispetto alla sua elezione; segue Enrico Rossi della Toscana che si stabilizza al 42,6% (-5,4%). Sono solo tre i presidenti che aumentano consenso: Zaia, Toti e il neo segretario del Pd Nicola Zingaretti. Quest'ultimo, favorito anche dall'effetto popolarità delle Primarie Pd, raccoglie il 38,8%, quasi tre punti in più rispetto all'anno scorso. Ultimi sono i governatori di Marche e Luca Ceriscioli e Sicilia Sebastiano Musumeci, entrambi al 32,5%. "Il Governance Poll del 2019 - commenta il direttore Antonio Noto, autore della ricerca - rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista delle elezioni europee. Infatti il dato politico è che per la prima volta i 5 presidenti in cima alla classifica sono tutti appartenenti ad una unica coalizione il centrodestra". Da notare che al momento nessuno dei presidenti in carica appartiene al M5s. Per questo sondaggio sono stati interpellati mille elettori per regione, chiedendo loro "un giudizio complessivo sull'operato del Presidente della Regione" e se "voterebbe a favore o contro l'attuale Presidente della Regione''. L'indice di gradimento così ottenuto è stato poi confrontato con il livello di gradimento del giorno di elezione in modo da proporre per ciascun governatore l'indicazione di tendenza in aumento o in diminuzione.